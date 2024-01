Montagna | trovato morto runner scomparso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 gennaio 2024) 21.45 E' stato riildi cui si erano perse le tracce domenica mattina a Bovegno, nel Bresciano. L'uomo, Fabio Ferrari, si era incamminato lungo un sentiero e sarebbe caduto nel vuoto per 100 metri. Era unesperto,attrezzato per correre in.E' il terzo escursionistanell'arco di pochi giorni nel Bresciano. Sabato infatti in due zone differenti della provincia erano deceduti per incidente inun 44enne, Sergio Bologna, e un un 54enne, Adriano Vergolio.