Monia “condizionata” da Varrese? Il gesto dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

(Di martedì 30 gennaio 2024)l’uscita diLa Ferrera nella Casa delun concorrente in particolare non l’ha presa bene: ovviamente stiamo parlando di Massimiliano” da? IlA quanto pare l’ex Carramba Boy avrebbe perfino minacciato il ritirol’uscita di scena della sua ex fidanzata. La permanenza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dalla libertà vigilata ai domiciliari con braccialetto elettronico, in seguito all’arresto in quasi-flagranza di reato. Lo ha deciso la giudice Monia De ...Monia è una bravissima ragazza. Forse è stato meglio così… perché nella Casa era molto condizionata dal suo ex Varrese che in modo non troppo velato la controllava nei gesti e nelle parole.A Verissimo, in esclusiva, la verità di Anthony Delon sulle condizioni di salute ed emotive di suo padre ...che vedrebbe Fiordaliso e Perla Vatiero contendersi la leadership e Monia La Ferrera ...