Modella curvy lancia una petizione per chiedere sedili più grandi in aereo | “Non è colpa mia se ho un c**o grosso”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) E’ proprio il caso di dire che Grecia Bon non ci sta. Ladi Panama nota per le dimensioni più che abbondanti del suo fondoschienaunaaffinché le compagnie aeree provvedano a dotare gli aerei diche possano accogliere persone dalle misure generose. Per questo motivo ha realizzato un video nel quale spiega: “Oggi avevo un volo, e benché viaggiassi in prima classe non riuscivo comunque a stare seduta bene. Questa è unaper tutte le compagnie aeree affinché le ragazzecome me possano viaggiare in tranquillità. Non èmia se ho un cu*o“. Diversi utenti, però, non si sono trovati d’accordo con lei. In molti infatti sottolineano che la, invece, sia proprio sua: “Nessuno ti ha ...