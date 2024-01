Mobilità Fabrizi MuoviAmo | “Incentivare il noleggio per diminuire traffico | inquinamento e promuovere economia collaborativa”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Muoversi nelle grandi città, e non solo, sta diventando sempre più difficile a causa di un parco auto sempre più numeroso. Ci deve far riflettere il dato emerso da una ricerca recente della Inrix Research secondo cui, per esempio a Roma, si trascorrono 107 ore all’anno nelche di