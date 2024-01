Mo | Idf | ' uomini uccisi in ospedale erano membri cellula terroristica di Hamas'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tel Aviv, 30 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha affermato che i trenell'Ibn Sina della città di Jenindi una "di" che pianificava di effettuare attacchi terroristici. Uno degli, aggiunge su Telegram l'Idf, “era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e si nascondeva” in. Sono statianche due fratelli, si legge nel post. Uno era un membro del battaglione Jenin ed è stato coinvolto in numerosi attacchi terroristici, sostengono i militari israeliani, mentre il secondo era un membro della Jihad islamica ed era anche lui “coinvolto in attività terroristiche nella zona. Per molto tempo, i sospetti ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici".