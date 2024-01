Missili nucleari Usa in Gran Bretagna Mosca avverte Washington | “Così aumentano escalation e minaccia in l’Europa”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gennaio 2024 - Cresce la tensione 'nucleare' tra Stati Uniti e Russia. Secondo il Telegraphnon si fida die in un documento del Pentagono si parla di "crescente", quindi la Casa Bianca potrebbe decidere di tornare a schierare armi, puntate contro la Russia, nella base della Raf di Lakenheath nel Suffolk, in, da dove erano state rimosse nel 2008. L'articolo ha fatto sobbalzare il Cremlino, ma forse lo sapeva già, che ha lanciato un duro monito agli Stati Uniti perché non facciano questa mossa azzardata. Serghei Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo, ha tuonato "le teste calde di" che la decisione di schierarecon testatenel Regno Unito porterà ...