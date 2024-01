Mio padre | caduto troppo presto

(Di martedì 30 gennaio 2024) "Si ricorda un ragazzo, perché mioaveva appena 36 anni". Marco Alessandrini aveva 8 anni quando, il 29 gennaio 1979, suo, il magistrato Emilio Alessandrini, fu assassinato da un commando di Prima Linea. Ieri è stata affissa una targa davanti a quello che era il suo ufficio nel palazzo di Giustizia di Milano. "In memoria di Emilio Alessandrini - si legge -, magistrato probo, attivo, capace, che faceva onore all’ordine giudiziario per le sue doti professionali e umane". Alla scopertura della targa, voluta dall’Anm e affissa accanto alla porta della stanza 24 al quarto piano, erano presenti, tra gli altri, il presidente della Corte d’Appello milanese Giuseppe Ondei, la procuratrice generale Francesca Nanni e il presidente dell’Ordine degli avvocati Antonino La Lumia. ...

"Mio figlio Federico è stato ucciso dal padre in una struttura protetta dei Servizi sociali. Un uomo riconosciuto come un soggetto pericoloso e ... (ilgiorno)

“È un po’ stanco ma non vuole farla finita come dicono i giornali” – ha dichiarato Anthony Delon , nel corso della puntata di Verissimo andata in ... (ildifforme)

È stata affissa una targa in memoria del magistrato Emilio Alessandrini, assassinato nel 1979 da un commando di Prima Linea. La cerimonia si è svolta presso il suo ufficio nel palazzo di Giustizia di ..."L’episodio è avvenuto davanti a Palazzo Volpini e per fortuna è intervenuto un passante per staccare quell’uomo, che aveva preso per il bavero mio figlio. Dopo l’ho accompagnato al pronto soccorso e ...Aperta da Giorgio nel 1978 sul viale XX Settembre a fine febbraio il figlio Marco chiude l’attività "E’ stato il rifugio di mio padre fino all’ultimo. Aiutava tutti, anche a sostituire i pezzi".