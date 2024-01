Minimali retribuzione giornaliera lavoratori dipendenti | i valori per il 2024 Circolare e tabelle Inps

(Di martedì 30 gennaio 2024) Condel 25 gennaio l'ha comunicato, idel minimale di, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altriper il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per iiscritti alle gestioni private e pubbliche. Isono riferiti all'anno. L'articolo .

Colf e badanti, aumentano stipendio e (di conseguenza) i contributi da versare all'Inps. Ecco tutte le tabelle sui costi aggiornati al 2024.Sono in aumento i contributi per colf e badanti, con importi aggiornati dall’Inps per l’anno 2024. L’Istituto di previdenza ha comunicato i nuovi importi in una nuova circolare nella giornata del 29 g ...Con la circolare 24/2024, l’Inps ha aggiornato minimali, massimali e aliquote per i lavoratori iscritti nella gestione separata, inclusi quelli del settore sportivo dilettantistico. In particolare, pe ...