Milo Con Vicopisano un legame mai spezzato

(Di martedì 30 gennaio 2024) Unspeciale. Un filo che non si è mai. Sandra, scomparsa ieri nei suoi luminosi 90 anni, ha vissuto a. Abitava in un appartamento che si affaccia su piazza Cavalca, qui ha frequentato le elementari. Tanti i ricordi e le immagini che nel tempo ha voluto condividere: "Io nacqui a Tunisi nel ‘33. Mio padre Salvatore Greco gestiva lì un’impresa edilizia. Quando fu arruolato nella guerra d’Africa nel ‘36 - volenti o nolenti tutti partirono per la guerra, disertare a quei tempi equivaleva ad alto tradimento, voleva dire carcere e morte certa - mia madre, nonna Alberta, mia sorella Maia e io tornammo in Toscana, a Monsummano Terme, dal ramo dei parenti Casciani. Poi ci trasferimmo dalla zia Amelia Paglianti e da suo marito Cesare a. Quando iniziarono i ...