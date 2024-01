Milly Alcock è la nuova Supergirl nel DC Universe di James Gunn

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 gennaio 2024)si prepara ad affrontare la sfida di interpretare uno dei personaggi più amati del mondo dei fumetti. Sarànel nuovo DCL’annuncio dellanel rinnovato universo cinematografico DC, diretto dae Peter Safran, ha suscitato grande eccitazione tra i fan. La fortunata scelta è caduta su, già celebre per il suo ruolo in “House of Dragon”. In un confronto serrato con Emilia Jones di “CODA” e Meg Donnelly del Disney Channel,emerge trionfante.ha condiviso la notizia su Instagram, elogiando la giovane attrice per il suo talento eccezionale e sottolineando l’impressionante prova di ...