Milano metropoli fra luci e ombre Prima negli affari | rischio sicurezza

(Di martedì 30 gennaio 2024) È lavolta che Udine vince la Qualità della vita, dopo essersi piazzata nella top ten solo tre volte dal 1990 ad oggi: nel 2016, 2020 e 2021. Suonano più come conferme il secondo e il terzo posto di Bologna, vincitrice nel 2022 e sempre in testa nella categoria "Demografia, salute e società" spinta dai livelli d’istruzione elevati, e Trento, già vincitrice dell’Indice della sportività ed Ecosistema Urbano 2023. La scalata del territorio friulano (+11 posizioni) tra le 107 province è trainata dal primo posto nell’indice sintetico della Qualità della vita delle donne e l’ottavo nellla Qualità della vita dei bambini; il record di palestre, piscine e centri benessere; si distingue nella categoria "Giustizia e". Bergamo, capitale della cultura insieme a Brescia, sale al 5° posto dei territori più vivibili, il primo in "Ambiente e servizi". E ...

Udine vince per la prima volta il premio per la Qualità della vita, trainata dal primo posto per le donne e l'ottavo per i bambini. Bologna e Trento si piazzano al secondo e terzo posto. Bergamo sale ...