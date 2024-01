Milano | ex compagna Caffo | ' provò a strangolarmi | voleva farmi passare per pazza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. (Adnkronos) - E' una storia che si stringe, come una corda intorno al collo, quella che l'exdi Leonardo, filosofo e scrittore, a processo acon l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate racconta davanti ai giudici del tribunale, corte presieduta dal giudice Alessandra Clemente. Sostenuta in aula dai genitori, la giovane ripercorre una storia lunga 4 anni e finita, a suo dire, in violenza. "All'inizio, dopo quello che succedeva, diceva 'scusami amore mio sono un mostro', poi la situazione è peggiorata: si pentiva e si scusava all'inizio, poi è diventata colpa mia, infine mi diceva 'non me frega nulla perché non mi puoi denunciare'. Diceva che dovevo ammazzarmi, che se mi fossi buttata dal balcone facevo un piacere a tutti, ha provato a". Dopo la denuncia dell'ex, nel luglio del 2022, l'imputato avrebbe confidato ad alcuni la paura che la situazione poteva mettersi male, e avrebbe riferito a una persona "vorrei farla impazzire e buttarla giù dal balcone, tutti penserebbe che si è suicidata. Contro di lui non mi avrebbe creduto nessuno, mi avrebbe fattoper. Lui è uno scrittore e un filosofo, si sentiva abbastanza forte che nessuno mi avrebbe creduto" racconta l'exche non si sottrae a ricordi e particolari, come l'ultimo appuntamento, in un posto isolato, in cui la giovane non si presenta. Emblematici due episodi dell'agosto del 2019: in un viaggio in auto a una banale richiesta "mi ha preso la testa e me l'ha battuta contro il finestrino e l'ha rotto, poi me l'ha sbattuta contro lo specchietto", quindi quando tra la testimone e un ex fidanzato scatta un bacio iniziano "giorni terrificanti. Lui impazzisce inizia a scrivermi 'fai schifo', 'sei una persona inutile', mi ha sputato addosso. Con quel bacio divento la cattiva". Nella spirale di una relazione "manipolata", la testimone allenta i rapporti con amici e familiari, e si convince quasi di essere un problema. "Era lui a dirmi che avevo disturbo della personalità, ma non è così". E la violenza anche negli ultimi mesi non si sarebbe fermata: "Lui mi ha insultato ripetutamente e io l'ho spinto, non gli ho dato un pugno" si 'difende' da una domanda dell'avvocatessa Romana Perin che tutela l'imputato insieme al collega Filippo Corbetta. La giovane ribadisce di essere lei la vittima: "Non ho mai colpito, ci sono stati momenti in cui vedendolo addosso mi sono difesa. Non ho avuto molto rispetto per me stessa purtroppo" chiosa la testimone. La prossima udienza è fissata per il 27 febbraio quando potrebbe essere sentito l'imputato, la sentenza è attesa, salvo imprevisti, per il 26 marzo.