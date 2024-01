Milano-Cortina tra ritardi e caos | la toppa è il “decreto Olimpiadi” Le mani di Salvini sulle opere | “5 passano ad Anas”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una rivoluzione ad appena due anni dall’inizio dei Giochi. Non c’è solo il caso della controversa pista da bob – oggi è attesa la decisione finale – ad agitare la corsa verso leinvernali di2026. Come raccontato da ilfattoquotidiano.it, nel corso degli anni un evento che era stato presentato come “a costo zero” è diventato un divoratore di soldi pubblici: il conto, non ancora definitivo, ha già superato i 3,6 miliardi di euro. Il problema però è che la sfilza dipreviste perché “essenziali” o “connesse” alla realizzazione dei Giochi sono pure in ritardo. E allora il governo con una norma approvata in fretta e furia sta provando a mettere una: martedì 30 gennaio il Cdm ha approvato il. In attesa del testo ...

CORTINA - Il governo ha deciso di commissariare tutte le opere previste per le olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. L'intera gestione dei cantieri per le infrastrutture sarà affidata ad Anas.altre opere (come le varianti di Cortina e Longarone) di cui sarà commissario l'ad di Simco, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A dopo la revisione della governance. Sono alcune ...Bozza, Anas subentra per finire parte opere Milano-Cortina L'Anas che subentra per completare parte delle opere (in particolare in Lombardia) con l'ad che assumerà il ruolo di commissario per la ...