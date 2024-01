Milano | blitz nelle logistiche per aziende farmaceutiche | sequestro urgente per oltre 41 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024)– Un nuovoin un’azienda di logistica. Una nuova operazione nell’ambito di una serie di indagini portate avanti dal pm Paolo Storari sul fenomeno della “somministrazione illecita di manodopera”. Oggi 30 gennaio il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza dista eseguendo unpreventivo d'urgenza, disposto dal pubblico ministero, per frode fiscale nei confronti di alcune società attive nel settore della logistica per, per l'importo complessivo di41di. Tra queste la Chiapparoli Logistica spa. L'inchiesta, come altre portate avanti dal pm Storari e dalla Gdf, vede al centro il fenomeno della "somministrazione illecita di manodopera”: i ...