Milan | tutte le problematiche del nuovo stadio a San Donato…

(Di martedì 30 gennaio 2024), le fasi burocratiche per la realizzazione dela San Donato procedono ma non mancano i problemi come quello dei trasporti Ilnon scherza più e la costruzione dela San Donato, adesso è una priorità assoluta per il club rossonero e soprattutto pe il fondatore e amministratore del Fondo RedBird, Gerry Cardinale. Sì, perché avere unodi proprietà, nel calcio di oggi, è fondamentale a livello globale in quanto porta grandi introiti… Negli scorsi giorni ci sono stati passi di fondamentale importanza per l’avanzamento delle fasi burocratiche che sappiamo che hanno la particolarità di essere di estrema lentezza. Il Cda rossonero ha, infatti, approvato l’acquisizione di alcuni terreni, funzionali alla realizzazione del ...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...Quote e risultati Serie A 22a giornata. Statistiche e aggiornamenti dopo l'ultimo turno del campionato di calcio italiano.In ottica entrate gli obiettivi principali del Milan ormai sono abbastanza chiari. Chalobah del Chelsea, che però non convince del tutto per via dell’infortunio che l’ha tenuto fermo fino a poco tempo ...