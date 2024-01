Milan | non solo il PSG | il Newcastle contatta gli agenti di Leao

Ariedo Braida , ex direttore sportivo del Milan e reduce dall'ultima esperienza come direttore generale della Cremonese sino allo scorso... (calciomercato)

Il Milan continua la sua preparazione in vista della sfida di sabato, ore 18, contro il Frosinone in campionato. Questa mattina, il gruppo ... (calciomercato)

Ariedo Braida , ex direttore sportivo del Milan, non ci va leggero: critiche pesanti ai rossoneri. Ecco le sue parole a Radio Sportiva (pianetamilan)

In dieci contro undici il Porto riuscirà a passare il turno ai supplementari, non senza sofferenza. Sistemata la Juve, nell’edizione successiva l’esuberante giocatore dà una spallata anche al Milan. E ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato così delle voci su Antonio Conte al Milan a fine stagione: "Non ci risulta nulla e onestamente mi sembra anche ...Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan rischia di non avere un rinforzo difensivo last minute dal mercato. Per Brassier il Brest chiede ancora troppi ...