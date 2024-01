Milan | Lacroix per giugno

Per la difesa il Milan ha due nomi in cima alla lista dei desideri: Merih Demiral per gennaio e Maxence Lacroix per giugno (pianetamilan)

Il Milan continua a puntare Merih Demiral per la difesa, ma non è facile. Osservato Lacroix del Wolfsburg ...Il Milan non ha mollato la presa per Maxence Lacroix, difensore classe 2000 del Wolfsburg. Il francese piace per la prossima stagione e a seguirlo nella ...I rossoneri pensano a un altro colpo per completare la difesa: la pista che porta a Demiral non è stata abbandonata. Il turco è stato chiesto in prestito per sei mesi, ma serve l'ok dell'allenatore ...