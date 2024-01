Milan | idea low cost Demiral in retroguardia Ma si pensa agli addii

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mentre le quotazioni di Antonio Conte come futuro allenatore delprendono sempre più consistenza (con Ibrahimovic che sembra essere il primo fautore del tecnico leccese per guidare il Diavolo), in casa rossonera si tirano le somme per valutare un intervento last minute nel reparto difensivo. Sabato scorso l’ad del, Giorgio Furlani, ha di fatto chiuso la porta a un possibile colpo in entrata, ma l’amarezza per il pari incassato dal Bologna è andata di pari passo alla consapevolezza che la difesa, al netto delle assenze dei titolarissimi, merita un ritocco. Ecco allora che la dirigenza di via Aldo Rossi tenterà di accontentare Stefano Pioli puntando su una soluzione low. L’ultima ipotesi porta al nome dell’ex Juve e Atalanta Merih, approdato lo scorso giugno in Arabia Saudita. Il difensore ...