Milan | Gerry Cardinale ammette | possedere una squadra di calcio è stressante

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il proprietario delha parlato di tutte le complicazione che comportaunadiEssere proprietari di unadi, per molti il sogno di una vita.lo è, CEO di RedBird, il fondo di investimenti che da ormai diversi anni ha acquistato il. La sua esperienza nel mondo delnon è però tutta rosa e fiori. In una lunga intervista a GQ Sports, infatti, il proprietario delha parlato dell’ansia e dello stress che derivano dalunadigrande e seguita come quella rossonera: È una cosa che mi stressa, se devo essere ...