Milan | due richieste per Pellegrino | Moncada ha un piano

Qui sono in corso i lavori per la costruzione di un edificio certamente non alto, ma destinato a cambiare il volto di quella porzione di vecchia Milano a due passi dai Navigli. I lavori sono iniziati ...Fino al crac: alcuni mesi fa il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale ...A seguito della certificazione del fallimento, alle prime due ipotesi di reato si è così ...Alla fine del 2022 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 10.421 miliardi di euro. Rispetto al 2021 è diminuita dell'1,7% in termini nominali, ma a causa dell'inflazione, il calo in ...