Milan | due richieste estere per Chaka Traorè

Qui sono in corso i lavori per la costruzione di un edificio certamente non alto, ma destinato a cambiare il volto di quella porzione di vecchia Milano a due passi dai Navigli. I lavori sono iniziati ...Fino al crac: alcuni mesi fa il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato la liquidazione giudiziale ...A seguito della certificazione del fallimento, alle prime due ipotesi di reato si è così ...Inter e Juventus sono due belle squadre, nel senso che quello che si vede in ...Sarà una banalità, ma unità e compattezza sono alla base del rendimento, a Torino come a Milano.