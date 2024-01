Milan | clamoroso Conte | la decisione definitiva sul futuro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le ultime sul possibile approdo di Antoniosulla panchina delnella prossima stagione. I dettagli Arriva una novità clamorosa per ildella panchina del. Secondo quanto riportato da Radio Radio, l’allenatore avrebbe infatti accettato la proposta triennale avanzata dai rossoneri.aveva già un accordo con la Juve per tornare a fine stagione, ma gli ottimi risultati ottenuti da Allegri hanno fatto cambiare idea alla dirigenza. Per questo adesso il suosembra essere proprio alal posto di Pioli. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

La convincente vittoria con la Roma non basta a Stefano Pioli per tenere salda la panchina, dato che il Milan è già fuori dalla Coppa Italia e ... (liberoquotidiano)

Tifoso sfegatato dell'Inter, tanto da essere andato varie volte in Curva Nord al Meazza a tirare per i nerazzurri, e portiere titolare del ... (liberoquotidiano)

Dopo il forfait degli Australian Open, il tennista romano non parteciperà all'Atp 250 in Francia: ecco il perché ...L’attaccante croato ha lasciato il Milan l’estate scorsa accasandosi al Besiktas ma le cose stanno non stanno procedendo per il meglio. Ante Rebic, dopo la parentesi al Milan, ha trovato in Turchia e ...L'ex Direttore Sportivo del Milan, Ariedo Braida, esprime un giudizio severo sulle prestazioni recenti del club.