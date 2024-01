Milan | c'è la fila per Pellegrino | richiesta della Salernitana | tutte le squadre interessate

Il Milan, consapevole delle sue potenzialità, è incline a concedere a Traoré un’esperienza in prestito fino a giugno, con il West Bromwich Albion e il Losanna di Pafundi in prima fila per il giovane.Dopo quattro vittorie di fila in campionato il Milan viene fermato a San Siro dal Bologna. La gara contro i rossoblù è stata una vera e propria montagna russa, prima lo svantaggio per i rossoneri, poi ...Milan sempre in cerca di nuovi giocatori sul mercato, possibilmente in difesa. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è Oosterwolde. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“, in onda su Radio Cr ...