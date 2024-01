Milan-Atalanta | al via la vendita dei biglietti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilha annunciato di aver aperto ladeiper la sfida contro l’: tutte le novità e le informazioni Se da una parte la squadra di Pioli è scesa in campo per iniziare a preparare la partita contro il Frosinone, dall’altra ilsta già cominciando a pensare alle prossime partite. Il club rossonero ha infatti comunicato l’apertura delladeiper la sfida contro l’, in programma il prossimo 25 febbraio alle 20:45. Dalle ore 12:00 di oggi, martedì 30 gennaio, infatti, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nel settore ospiti. Poi dal 2 febbraio inizierà invece lalibera a tutti i tifosi. : tutti gli sconti View this post on ...

