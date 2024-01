Migranti in Albania | l’accordo è legale | che fine hanno fatto i gufi?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dai Balcani giungono buone notizie per il centrodestra di governo. Contro i pronostici della stampa progressista e delle opposizioni, la Corte costituzionale dell’ha dato il via libera alitalo-albanese sui, sottoscritto lo scorso 6 novembre 2023 da Giorgia Meloni e Edi Rama. L’intesa raggiunta dai due primi ministri, che prevede l’allestimento nel territorio albanese di due centri italiani per la gestione dei, era stato oggetto di ricorsi da parte delle forze d’opposizione al governo Rama, a causa di presunte violazioni della Costituzione e della sovranità territoriale albanese contenute nel testo. Lo scorso mese di dicembre, i ricorsi in questione avevano temporaneamente bloccato il processo di ratifica delavviato dal parlamento albanese, sospeso per ...