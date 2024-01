Mida scopre di aver conquistato il suo primo disco di platino e si commuove | “Lo dedico a mia mamma” VIDEO

Inoltre, potrebbe tornare presto Mida. Ecco cosa è stato detto ...noto dataminer e leaker che in questo caso sta condividendo un'informazione scoperta dal dataminer SpushFNBR (che scrive in spagnolo) ...Botta e risposta senza esclusioni di colpi alla Camera tra il leader dei Cinquestelle Conte e la premier Meloni. «Lei ha illuso gli italiani dicendo che a Bruxelles avrebbe fatto tremare l’Europa e qu ...Ancor meno scontato è che quel brano diventi un successo anche per le persone che "Amici" non l'hanno mai guardato, scoprendo solo seguendo Mida sui social che in questo momento è uno dei nomi più ...