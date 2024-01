Michele Misseri libero a fine febbraio | tornerà nella villetta di Avetrana Durante la carcerazione numerose lettere a moglie e figlia | senza risposta

Michele Misseri verso la scarcerazione dopo la pena per l'occultamento del cadavere di Sarah Scazzi, uccisa a 15 anni ad Avetrana ...Era stato condannato per l'occultamento del cadavere della nipote Sarah Scazzi, trovata senza vita in un pozzo il 26 agosto 2010. Tornerà in libertà a fine febbraio ...MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Tuta, sneakers, un tappetino, un asciugamani e passi della Bibbia per far capire che “la parola di Dio non è astratta, non è lontana da noi ma è il nostro punto di riferim ...