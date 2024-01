Michele Bravi torna live con Anteprima a Teatro | Milano e Roma le prime date

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024)annuncia il suo nuovo breve (ma intenso) tour, dopo la pubblicazione del singolo “per me sei importante“, in un’atmosfera inedita.infatti tornerà nei teatri, con il titolo di, prima domenica 12 maggio 2024 alDal Verme di, e domenica 26 maggio 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di. I biglietti, come preannunciato sul suo account Instagram ufficiale, saranno in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 5 febbraio alle ore 14:00.ha annunciato oggi il suo ritornocona ...