Michele Bravi presenta il nuovo disco in teatro | le date di Roma e Milano

(Di martedì 30 gennaio 2024)annuncia due concerti evento nei teatri diperre dal vivo il suoprogettografico Dopo la pubblicazione del singolo per me sei importante,annuncia due nuovi appuntamenti live, prodotti da Vivo Concerti, per poter ascoltare nuova musica in un’atmosfera inedita.si esibirà in Anteprima adomenica 12 maggio 2024 alDal Verme di, e domenica 26 maggio 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di. I biglietti saranno in vendita online da mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 5 ...