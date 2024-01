Michele Bravi annuncia le date live di ‘Anteprima a teatro’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo la pubblicazione del singolo per me sei importante,due nuovi appuntamentiper poter ascoltare nuova musica in un’atmosfera inedita. Così l’artista ha scritto sui suoi profili social: “due anteprime a teatro per imprimere negli occhi il suono del nuovo album. vi aspetto”.sarà, quindi, protagonista di Anteprima a Teatro: domenica 12 maggio 2024 al Teatro Dal Verme di Milano domenica 26 maggio 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma I biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 31 gennaio alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 5 febbraio alle ore 14:00. Locandina da Ufficio Stampa LEGGI ANCHE: — Marco negli Stadi 2025: il nuovo tour di Marco Mengoni,e ...