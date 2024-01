Mi ha strangolata poi ha fatto finta di svenire Così l’ex del filosofo Caffo in aula

(Di martedì 30 gennaio 2024) La 30enne è parte civile nel processo a Milano per maltrattamenti e lesioni aggravate a carico dele scrittore. Oggi la sua lunga deposizione in

La violenza è esplosa all?improvviso in una condizione di esasperazione familiare e in un modo feroce con un effetto irreparabile. Una Donna è... (ilmessaggero)

Ancora una donna uccisa dal marito . La violenza è esplosa all?improvviso in una condizione di esasperazione familiare e in un modo feroce. Una donna ... (ilmessaggero)

“Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un mio gol, ma poi il Cecchina ha ribaltato il risultato. Nella ripresa c’è stato una nuova rimonta da parte nostra grazie alle reti di Richiello e del ...Una donna di 27 anni è stata brutalmente aggredita dal suo ex compagno di 35 anni davanti a una folla di turisti presso la Fontana di Trevi a Roma. Un’aggressione in pieno giorno L’aggressione si è ...La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein oggi ha fatto visita a Cantiano per fare il punto della situazione dei comuni alluvionati: « È passato un anno e mezzo. Occorre aiutare i Comuni anch ...