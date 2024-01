Mezzaroma | Orgogliosi di presentare nel Rapporto 2023 risultati censimento impianti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Sport e Salute è orgogliosa di, nel, iprincipali delNazionale deglisportivi, mappa fondamentale per tutto il sistema, frutto di un lungo lavoro che rappresenta una bussola per comprendere l'offerta di sport nel nostro Paese e su quali direttrici operare per aumentare la presenza disul territorio fino ad arrivare a un vero e proprio Piano nazionale dell'stica sportiva". Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marcoin occasione della presentazione delSportdi Ics e Sport e Salute. "In Italia è molto importante -continua- la promozione della pratica sportiva per tutte le età, porta ritorni economici e sociali dell'investimento. E' la nostra sfida più grande". "Contiamo di riportare questo, nel report del prossimo anno, come risultato ‘simbolo' dei passi importanti che la rivoluzione culturale sportiva sta compiendo nel nostro Paese”. “C'è un senso storico deltra gli italiani e lo sport che ha reso la nostra nazione unica nel mondo: la forte passione nel vivere le competizioni da spettatori e tifosi, alimentata nel tempo da tante vittorie e successi dei nostri atleti e delle nostre atlete. L'altro senso, quello più attivo, legato alla pratica sportiva, è meno virtuoso. Anche se da qualche anno è in corso una vera e propria trasformazione della cultura sportiva italiana in questa seconda direzione, fatta di sempre maggiore promozione dell'attività fisica, un cambiamento illuminato dal nuovo articolo 33 della Costituzione”, ha concluso