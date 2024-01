Mezzaroma | “Orgogliosi di presentare nel Rapporto 2023 risultati censimento impianti”

(Di martedì 30 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Sport e Salute è orgogliosa di, nel, iprincipali delNazionale deglisportivi, mappa fondamentale per tutto il sistema, frutto di un lungo lavoro che rappresenta una bussola per comprendere l’offerta di sport nel nostro Paese e su quali direttrici operare per aumentare la presenza disul territorio fino ad arrivare a un vero e proprio Piano nazionale dell’stica sportiva”. Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marcoin occasione della presentazione delSportdi Ics e Sport e Salute. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) - "Sport e Salute è orgogliosa di presentare ...Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma in occasione della presentazione del rapporto Sport 2023 di Ics e Sport e ...(Adnkronos) – "E' un annuncio che fa ovviamente grande rumore per via del tweet di Elon Musk, ma in realtà", dietro al primo impianto in un essere umano di un chip di Neuralink, la compagnia del magna ...