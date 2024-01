Meteo Weekend | l' anticiclone resiste ma alcuni disturbi all' orizzonte La tendenza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma - La prospettivarologica per il prossimo fine settimana indica una persistente influenza dell', che non molla la presa sull'Italia, anche se si intravedonoin arrivo. La situazione sinottica cambierà poco fino alla fine della settimana, con il potenteche continuerà a dominare, mantenendo il tempo generalmente stabile su tutto il territorio. Tuttavia, il progressivo invecchiamento dell'aria e alcune timide infiltrazioni di correnti umide all'interno del nucleo anticiclonico potrebbero generare annuvolamenti più consistenti alla fine della settimana, interessando parti del Nord Italia e l'alto versante tirrenico. Fino a sabato, le condizionirologiche rimarranno per lo più soleggiate in tutta Italia, con l'eccezione delle nebbie ...