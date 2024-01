Meteo | tempo stabile e asciutto | più nubi al Centro Le previsioni di mercoledì 31 gennaio

(Di martedì 30 gennaio 2024)in tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, qualche nuvola in più al(ma senza pioggia), possibilità di nebbia sulle pianure al Nord (dove farà più freddo). Sono queste ledegli esperti per domani,31. Sul nostro Paese domina ancora l'anticiclone africano Zeus, che in molte zone sta mitigando il clima di questo inverno (LE).

INTENSE GELATE IN PIANURA PADANA, NEBBIA E NEVE CHIMICA - In questi giorni di assoluta stasi meteorologica, su pianure e vallate assistiamo al tipico fenomeno dell'inversione termica che caratterizza ...Facciamo chiarezza su questa dinamica atmosferica tipica delle condizioni anticicloniche invernali. ANTICICLONE IN INVERNO SIGNIFICA SPESSO INVERSIONE TERMICA - In queste giornate caratterizzate dall' ...