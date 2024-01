Meteo martedì | locali ed innocue velature

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 gennaio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, nulla è cambiato negli ultimi giorni e nulla cambierà nei prossimi, con lo strapotere dell’anticiclone che detta legge su almeno due terzi del Vecchio Continente mantenendo tempo stabile. I massimi pressori si posizionano in avvio di settimana sull’Europa centrale e passano proprio per l’Italia, sbarrando completamente la strada alle perturbazioni atlantiche. Una residua circolazione depressionaria si attarda sui Balcani e rappresenta l’unica timida infiltrazione instabile che lambisce lo Ionio, determinando giusto qualche annuvolamento sparso fino atra Puglia, Basilicata, Calabria ed est Sicilia. Per il resto il cielo sarebbe sereno o al più velato al Nordovest, dove transita qualche sottile velatura. Nord: Condizioni umide e nebbiose in Val Padana, ...