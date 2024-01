Meteo | ancora per 10 giorni l' anticiclone africano | temperature da record anche in Italia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 30 gennaio 2024)per diecil’dovrebbe continuare a mitigare il clima di questo inverno. Lo indica il sito iL.it in un comunicato. Si tratta di un fenomeno anomalo in questa stagione, rileva il fondatore del sito Antonio Sanò, indicand o inellefinora registrati in Spagna, dove si sono superati i 30 gradi, e in Scozia, con oltre 20 gradi. In, prosegue...