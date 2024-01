Metalcoat ha una nuova sede nel cuore di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024)ha finalizzato l’acquisizione della celebre villa al civico 20 di Via dei Partigiani, in pieno centro a. L’edificio, in stile tardo neoclassico, è statodella storica galleria Lorenzelli di, diretta da Pietro Lorenzelli e poi dal figlio Jacopo e che tanta parte ebbe nella varietà e ricchezza del collezionismo della città dinel corso del XX secolo. La società, punto di riferimento per la produzione e la commercializzazione di alluminio e acciai preverniciati, ne farà il proprio nuovo headquarters: entro la fine dell’anno vi saranno trasferiti laamministrativa, quella finanziaria e il dipartimento commerciale. “Siamo orgogliosamente bergamaschi e siamo legatissimi al nostro territorio: per questo abbiamo deciso di ...