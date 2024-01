Messaggi intimidatori e minacce di morte contro una consigliera comunale nel Sassarese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Silvana Pisanu,di Burgos in provincia di Sassari eletta in una lista civica, ha ricevutodida uno o più persecutori anonimi che le intimano di lasciare il Consiglio. Le prime avvisaglie sono apparse poco dopo il Capodanno, quando uno è stato dipinto su un muro all’uscita del centro abitato: “Dimettiti o sei morta”. La situazione ha preso una piega ancora più inquietante con l’apparizione di un cartello minaccioso a pochi passi dalla casa della, accompagnato da bossoli per terra. Su questi episodi, di cui non si conoscono le motivazioni, stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Bono. La sorveglianza attorno ai luoghi frequentati da Pisanu e dai suoi familiari è stata intensificata e gli ...