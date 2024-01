Mesola e Comacchiese fuori dalla zona playoff La Portuense nel 2024 ha cambiato marcia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le ferraresi del Delta del Po sono in crisi: domenica hanno perso sia lasia il, rispettivamente a Solarolo e a Trebbo di Reno, due squadre con un potenziale tecnico diverso: seconda piazza i romagnoli e quart’ultimo posto i bolognesi. La morale non cambia: dalle posizioni di vertice sono uscite. "Il rendimento delè molto deludente – commenta con amarezza il presidente del, Massimo Modena – Avevamo delle assenze, ma non è un alibi. A Trebbo abbiamo giocato male e non me lo so spiegare, visto e considerato che i giocatori sono gli stessi del girone di andata. Per questo in settimana ci riuniremo, dirigenza e staff tecnico, per capire le ragioni del periodo negativo e soprattutto trovare delle soluzioni". Anche a ...