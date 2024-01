Mercato LIVE | Milan | su Pellegrino spunta il Verona Pellegri per l'Empoli | un club si fa avanti per Klopp

Dopo un gol in 10 presenze di Serie A, Mirko Maric lascia il Monza. L’attaccante croato va in prestito al Rijeka fino al termine della stagione. Dal 1° luglio tornerà in Brianza dove ha ancora un ...Il Mattino ha commentato il mercato di gennaio del Napoli: "Priorità per l'inverno in casa Napoli: assicurarsi che i riscaldamenti di casa funzionino, fare il cambio di stagione e tirare fuori il ...ROMA - Inimmaginabili nomi, ne spunta uno al giorno, arrivano tutti dalla Championship, la serie B inglese, mercato in cui s’è infilata la Lazio, mai battuto prima. L’ultimo è Morgan Reece Whittaker, ...