Mercato Genoa | colpo in arrivo per Gilardino | occhio al Fantacalcio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilsta per battere un doppiodiin entrata.può sorridere: come cambia il reparto offensivo. Ilcontinua ad essere molto attivo sul. Dopo aver ceduto Radu Dragusin al Tottenham, il Grifone ha accolto Djed Spence (proveniente proprio dagli Spurs) ed Emil Bohinen preso dalla Salernitana in prestito con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Mercato Genoa , i liguri al lavoro per una pedina fondamentale in difesa: partito Dragusin , Gilardino otterrà presto un rinforzo adeguato. Undicesimo ... (serieanews)

Il Calciomercato del Genoa potrebbe chiudere con botti importanti in entrata e in uscita perché con l’arrivo di Vitinha potrebbe salutare ... (calcionews24)

Mancano due giorni e mezzo alla chiusura del mercato, non è escluso ci siano altri tentativi per l'islandese ma l'idea del Genoa è del giocatore stesso è quella di valutare nuove offerte solo in ...La Fiorentina intende alzare il pressing per Albert Gudmundsson. TMW scrive che i confronti interni alla società viola sembrano sempre più convergere verso uno sforzo economico ...Un`ala per la Fiorentina. è questa la necessità primaria del club viola per le ultime ore della finestra invernale del mercato. Un bisogno che Vincenzo Italiano.