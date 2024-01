Meloni sente Orban al telefono Tajani | Non sapevamo di catene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Le immagini di Ilaria Salis nel tribunale di Budapest, legata cona mani e piedi, e condotta al "guinzaglio" con un'altra catena, non passano ovviamente inosservate e piombano al centro del dibattito politico. Il governo prende posizione con il vicepremier e ministro, che ribadisce: «siamo di fronte a una violazione delle norme comunitarie. Condurre in quella maniera un detenuto è fuoriluogo e non in sintonia con la nostra civiltà giuridica», spiega preannunciando la richiesta della Farnesina per ottenere gli arresti domiciliari, o portarla in Italia per scontare una eventuale condanna". Ma dall'opposizione piovono attacchi sull'esecutivo e sulla premier Giorgia, a cui si chiede di riferire urgentemente alle Camere e di intercedere nei confronti del primo ministro ungherese Viktor Orbàn: richieste su cui si ...