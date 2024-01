Meloni in testa | Conte si mangia Schlein | il sondaggio che ribalta gli scenari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gli italiani premiano il centrodestra. Ai primi due posti dei leader più graditi, ecco che si piazzano Giorgiae Antonio Tajani. A confermarlo ildi Dire-Tecnè, che vede il premier ottenere il 44,3 per cento, seguita da Antonio Tajani (33,8). Terzo posto per Giuseppe, quarto per Ellye quinto per Matteo Salvini. Il leader del Movimento 5 Stelle ottiene il 31 per cento (+0,1 registrato il 25 e 26 gennaio), la dem si ferma al 29,2 e il segretario della Lega raggiunge il 28,9. A seguire un altro leader di centrodestra Maurizio Lupi (24,1%). Brutte notizie invece per il centrosinistra, che ottiene - in fatto di leader e non solo - i fanalini di coda: Emma Bonino (23,9%), Carlo Calenda (20,5%), Angelo Bonelli (15,7%), Nicola Fratoianni (15,1%) e Matteo Renzi (14,7%). Anche in fatto di ...