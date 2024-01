Medjugorje Messaggio per oggi | non è tardi per deciderci per Dio

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Madonna anel suoscelto perci dà una grandissima speranza: siamo ancora in tempo per un cambiamento. E proprio dalla natura, che spesso la Madonna ci invita a osservare, possiamo imparare l’arte del rinnovarsi. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Si, ho iniziato a rispondere alla Chiamata di Maria dall’anno 2014. Non siamo noi ad andare a Medjugorje, non si tratta di una decisione personale ma è proprio la Vergine Maria che traccia la strada ...Atteso messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic Lunetti: l'armonia di Dio, la pace nel mondo e il perdono di Maria ...Il motivo Un “rimprovero” ricevuto dalla Madonna di Medjugorje: “Perdona, perdona tutti”. L’ ex modella e volto di alcune trasmissioni Mediaset ha raccontato a DiPiù le tappe (per restare in tema) ...