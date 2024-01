Mediazione familiare Servizio attivo

(Di martedì 30 gennaio 2024) TODI – Ènei comuni della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, da Collazzone a Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi, il, pubblico e gratuito, di. Inserito tra le azioni di politica, ilviene attivato a sostegno delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o familiari. Lainterviene anche per affrontare situazioni di conflitto nella relazione genitori-figli e comunque all’interno della famiglia. Il percorso di, strutturato fino ad un massimo di dieci o dodici incontri, ha come obiettivo la gestione delle criticità di relazione all’interno ...

È attivo il servizio di mediazione familiare nella Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, per sostenere le relazioni familiari in situazioni di separazione o crisi. Il percorso di mediazione, ...