Medagliere Olimpiadi Invernali giovanili Gangwon 2024 | Italia saldamente al primo posto!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali Giovanili di oggi, martedì 30 gennaio 2024. Saranno in palio altri 4 titoli: a Gangwon, in Corea del Sud, assegneranno 2 ...Non arrivano medaglie per l'Italia nelle 7.5 km in tecnica classica con partenze ad intervalli dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024: in Corea del Sud gli ori vanno all ...Gangwon, 29 gennaio 2024 - Mancano tre giorni al termine delle Olimpiadi Invernali Under 18, in svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud. Gli Azzurri sono in cima al Medagliere con 11 ori, 3 argenti e ...