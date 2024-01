Mazzarri rinuncia a Perez | ha preferito Ostigard

Napoli-Inter è la sfida in programma alle ore 20.45 allo stadio Maradona, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, Mazzarri sorprende in ... (inter-news)

Il Napoli di Walter Mazzarri vola a Torino per la prima partita del 2024: contro i granata serve una vittoria per tornare a sorridere. Gli azzurri ... (spazionapoli)

Il Napoli rinuncia a Nehuen Perez e trattiene a Castelvolturno Leo Ostigard, uno dei più positivi nel pareggio esterno con la Lazio dell'ultima giornata."Ciò che lascia perplessi è la rinuncia a prescindere ad attaccare anche solo in ripartenza". Il Napoli non brilla, ma almeno porta a casa un pareggio per salire - seppur di poco - in classifica. La ...Il reparto offensivo Assenze pesanti per mister Mazzarri, soprattutto nel reparto offensivo. Oltre a Osimhen impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa, il tecnico del Napoli ha infatti dovuto ...