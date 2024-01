Mattarella e il carabiniere | l’altro video che non vi fanno vedere

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Suldelche non considera Sergioil suo presidente, infelice espressione pronunciata in divisa durante il servizio, peraltro vicino a diverse telecamere e dialogando con una signora, c’è poco da dire. Ha sbagliato. Ci sono frotte di giustificazioni possibili da addurre: il sentirsi sotto pressione, la paura di dover arrivare ad uno scontro con migliaia di manifestanti, l’adrenalina. Quello che volete. Però il giuramento delprescrive “l’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane”, quale che sia l’individuo che la ricopre. Lecito avere convincimenti personali differenti, diritto inalienabile quello di esprimerlo, ma se si indossa una divisa occorre essere in grado di tenersi il cecio in bocca. Mettiamolo subito in chiaro: il caso è ben diverso, e più grave, rispetto a quello ...