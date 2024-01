Materie maturità 2024 | Valditara | esame sarà serio ma non c' è da preoccuparsi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Credo che i ragazzi non debbanodi nulla, se nondi studiare, perché l'di Stato è un momento di verifica conclusiva che noi vogliamo sia seria, ma che non deve inquietare chi fa tutti i giorni il proprio dovere". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppevisitando il Campus Elis per il progetto Distretto Italia. Il ministro ha assicurato: "L'di quest'annoesattamente come quello dello scorso anno, faremo solo qualche precisazione sul significato del colloquio”.